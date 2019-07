Cina-Usa: ministero Esteri, obiettività e razionalità prevarranno nei legami sino-statunitensi (4)

- Geng ha sottolineato che in futuro le relazioni fra Cina e Usa non dovranno essere definite da contraddizioni e divergenze o influenzati da pregiudizi e valutazioni sbagliate. "Crediamo che voci obiettive, razionali e inclusive finiranno per prevalere su affermazioni paranoiche, fanatiche e a somma zero". Geng ha esortato la parte statunitense a collaborare con la parte cinese per promuovere legami bilaterali basati sul coordinamento, la cooperazione e la stabilità in accordo con il consenso raggiunto dai due capi di stato, al fine di migliorare il beneficio delle persone dei due paesi e del mondo intero. (Cip)