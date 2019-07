Cina: Moody's conferma rating A1 con prospettive stabili (3)

- "Con un enorme mercato, abbondanti risorse umane, un cluster industriale completo e nuovi motori in rapida crescita, l'economia cinese ha sufficiente capacità di recupero, potenziale e spazio di manovra", ha aggiunto Li. Sempre da Davos, il premier cinese ha inoltre dichiarato che il paese diventerà più aperto, trasparente e prevedibile per gli investimenti stranieri, e il suo ambiente commerciale migliorerà ulteriormente. "La Cina promuoverà fermamente l'apertura su tutti i fronti; il paese sosterrà gli investimenti stranieri in industrie manifatturiere avanzate come l'elettronica, la produzione di attrezzature, la medicina e nuovi materiali, e nelle regioni centrali e occidentali", ha annunciato Li. Il premier ha detto che la Cina rimuoverà i limiti sulla proprietà straniera di intermediari, concessionari a termine e assicuratori sulla vita entro il 2020, un anno in anticipo rispetto al piano precedente, come parte degli sforzi per aprire ulteriormente le industrie finanziarie e di altri servizi moderni. "L'accesso degli investitori stranieri alle telecomunicazioni e ai trasporti a valore aggiunto dovrà affrontare anche restrizioni ridotte", ha affermato. Li ha anche promesso di attuare l'impegno di fornire un trattamento nazionale alle istituzioni finanziate dall'estero in aree di informazioni creditizie, rating e pagamento. Anche l'apertura a doppio senso del mercato obbligazionario cinese sarà ampliata, ha affermato il premier cinese. (segue) (Cip)