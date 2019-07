Cina: scambi di servizi sono aumentati del 3,5 per cento nel periodo gennaio-maggio (2)

- Alla crescita del commercio di servizi ha contribuito il forte sviluppo dell'industria dei servizi in Cina, che ha generato il 52,2 per cento del Pil totale del paese lo scorso anno. Durante i primi cinque mesi del 2019, le importazioni cinesi di servizi ad alta intensità di conoscenza sono aumentate del 9,6 per cento, mentre le esportazioni sono aumentate del 12,3 per cento, di cui le esportazioni di diritti di proprietà intellettuale sono aumentate del 34,8 per cento, secondo i dati forniti dal ministero. (Cip)