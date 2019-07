Cina-Onu: incontro Li-Muhammad-Bande, salvaguardare sistema internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come membro fondatore delle Nazioni Unite, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il più grande paese in via di sviluppo del mondo, la Cina continuerà a salvaguardare saldamente il sistema internazionale con l'Onu al centro, sostenere gli scopi e i principi della Carta dell'Onu e lavorare con altri paesi per approfondire la cooperazione internazionale, salvaguardare l'equità e la giustizia internazionali, e affrontare congiuntamente le sfide in modo da costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità", ha detto Li. (segue) (Cip)