Cina-Onu: incontro Li-Muhammad-Bande, salvaguardare sistema internazionale (3)

- Muhammad-Bande ha espresso gratitudine per il forte sostegno della Cina all'Onu e si è impegnato a sostenere fermamente il multilateralismo, salvaguardare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e sostenere gli Stati membri per risolvere i problemi attraverso la consultazione. Il funzionario ha anche promesso di mantenere un atteggiamento obiettivo e imparziale nello svolgimento del suo lavoro e rafforzare la comunicazione e il coordinamento con la Cina. Anche Yang Jiechi, direttore dell'Ufficio della commissione per gli Affari esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese e il consigliere e ministro degli Esteri, Wang Yi, hanno incontrato Muhammad-Bande a Pechino. (Cip)