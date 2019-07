Cina: vicepremier Hu, necessari maggiori sforzi per promuovere sviluppo e reddito agricoli (2)

- I prezzi dei prodotti agricoli in Cina sono aumentati dello 0,3 per cento su base settimanale tra il 24 e il 30 giugno, dopo un aumento dello 0,7 per cento nella settimana precedente. Lo ha riferito il ministero del Commercio. Il prezzo medio all'ingrosso di 30 tipi di verdure è sceso del 3,7 per cento rispetto all'inizio di giugno. Tuttavia, i prezzi all'ingrosso di carne di manzo e montone sono aumentati rispettivamente dello 0,1 per cento e dello 0,3 per cento rispetto a una settimana fa. I prodotti alimentari rappresentano circa un terzo dell'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina, un indicatore principale dell'inflazione. Gli ultimi dati ufficiali hanno mostrato che l'Ipc della Cina è salito al 2,7 per cento a maggio, quando le scorte di carne suina e di frutta hanno spinto al rialzo i prezzi dei prodotti alimentari. Dai dati del ministero emerge anche che i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,1 per cento la scorsa settimana. (segue) (Cip)