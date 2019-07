Cina-Usa: ministero Commercio, revocare tutte le tariffe per giungere a un accordo (3)

- Il portavoce del ministero del Commercio cinese ha espresso la speranza che le due parti si attengano al consenso generale raggiunto durante l'incontro dei capi di Stato dei due paesi, lo scorso fine settimana; che si adattino ragionevolmente alle rispettive preoccupazioni sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, e cerchino soluzioni reciprocamente vantaggiose per creare un ambiente di scambio e di investimento stabile e prevedibile per le imprese dei due paesi e il resto del mondo. "Questo non è solo nell'interesse della Cina e degli Stati Uniti e dei loro popoli, ma è anche l'aspettativa comune della comunità internazionale", ha affermato il portavoce. A margine del vertice del G20 recentemente concluso a Osaka, i capi di Stato di Cina e Stati Uniti hanno accettato di riprendere le consultazioni economiche e commerciali sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco e gli Stati Uniti hanno detto che non imporranno nuove tariffe ai prodotti cinesi. (segue) (Cip)