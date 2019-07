America Latina: segretario generale Onu, "cambiamenti climatici minacciano isole Caraibi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Organizzazione nelle nazioni unite (Onu), Antonio Guterres, ha affermato che l'esperienza degli uragani abbattutisi sui Caraibi negli ultimi anni mostra quanto sia urgente impegnarsi per ridurre l'aumento della temperatura globale. "La bellezza, l'unicità e lo stile di vita di ogni isola caraibica sono minacciati dagli effetti del cambiamento climatico", ha detto il segretario Guterres nel corso del suo discorso in occasione dell'apertura della Conferenza dei capi di governo della comunità caraibica (Caricom), in corso sull'isola di Santa Lucia. (segue) (Abu)