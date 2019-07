America Latina: segretario generale Onu, "cambiamenti climatici minacciano isole Caraibi" (3)

- "L'esperienza caraibica rende molto chiaro che dobbiamo urgentemente ridurre le emissioni globali e lavorare collettivamente per garantire che l'aumento della temperatura globale non superi 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali", ha affermato Guterres. Il capo delle Nazioni Unite ha ribadito il suo appello ai leader dei governi e del settore privato a partecipare al vertice sull'azione per il clima in programma a settembre di quest'anno e a presentare piani concreti per ridurre del 45 per cento le emissioni di gas serra per il 2030 e raggiungere la neutralità nel 2050. (segue) (Abu)