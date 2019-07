Corea del Nord-Giappone: Xi ad Abe, Kim Jong-un ha “preso nota” dell’offerta di dialogo (3)

- Abe ha dichiarato il 2 maggio scorso di essere pronto a incontrare “incondizionatamente” il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, nel tentativo di ripristinare relazioni diplomatiche tra i rispettivi paesi. Abe ha ammorbidito la propria posizione nei confronti di Pyongyang sin dallo scorso anno, nel tentativo di giungere a negoziare direttamente una soluzione al tema dei rapimenti di Stato di cittadini giapponesi, che impedisce da decenni l’avvio di un processo di normalizzazione delle relazioni bilaterali. Intervistato dal quotidiano giapponese “Sankei”, Abe ha dichiarato di voler parlare “francamente e con mente aperta” al leader nordcoreano, “E’ più che importante per il nostro paese far fronte proattivamente a queste questioni”, ha detto il premier giapponese. “Non potremo abbattere il muro di sfiducia reciproca tra Giappone e Corea del Nord, sino a quando non incontrerà personalmente il presidente Kim”, ha aggiunto Abe. “Spero che (Kim) assuma una decisione strategica e flessibile sulla base di quel che è meglio per il suo paese”. (segue) (Git)