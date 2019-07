Corea del Nord-Giappone: Xi ad Abe, Kim Jong-un ha “preso nota” dell’offerta di dialogo (6)

- L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”) ha annunciato per prima, il 1° luglio, l’accordo tra Trump e Kim Jong-un per il rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione della Penisola coreana, di fatto interrotti dopo il summit tra i due leader ad Hanoi, lo scorso febbraio. Durante l’incontro di ieri, iniziato con l’attraversamento della linea di confine da parte del presidente Usa, i due leader hanno concordato di “riprendere e far progredire dialoghi costruttivi per giungere a una svolta nella denuclearizzazione della Penisola coreana e delle relazioni bilaterali”. L’agenzia ha definito “l’incontro a sorpresa” una iniziativa di Trump: “I leader due due paesi hanno espresso grande soddisfazione per l’esito del colloquio”, ha aggiunto “Kcna”. (segue) (Git)