Corea del Nord-Giappone: Xi ad Abe, Kim Jong-un ha “preso nota” dell’offerta di dialogo (8)

- L’incontro tra Trump e Kim è avvenuto a Panmunjom, nella zona demilitarizzata che divide la Penisola coreana, dove i rispettivi paesi si sono combattuti nella Guerra di Corea (1950-53). I due si sono stretti la mano; Trump ha percorso qualche metro sul suolo nordcoreano, un avvenimento senza precedenti per un presidente Usa; dopo un’altra stretta di mano i due leader insieme sono passati nel territorio della Corea del Sud dove sono stati raggiunti dal presidente sudcoreano Moon Jae-in. “È un grande giorno per il mondo ed è un onore per me essere qui”, ha dichiarato Trump. (segue) (Git)