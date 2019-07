Corea del Nord-Giappone: Xi ad Abe, Kim Jong-un ha “preso nota” dell’offerta di dialogo (10)

- Sia Trump che Kim sono interessati a progressi negoziali da presentare alle rispettive opinioni pubbliche: Trump ha intrapreso da pochi giorni la campagna in vista delle elezioni presidenziali 2020, mentre Kim spera di poter allentare in tempi brevi il regime delle sanzioni internazionali che grava sul suo paese. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato che il prossimo passo del dialogo ritrovato tra i due paesi sarà “l’incontro e il riavvio dei lavori” da parte delle rispettive delegazioni, che avverrà probabilmente “nell’arco delle prossime due o tre settimane”. Durante l’incontro di ieri, Trump ha ringraziato Kim per aver accolto l’invito rivoltogli pubblicamente via Twitter, ed ha sottolineato la sospensione dei test nucleari e di missili balistici intercontinentali da parte di Pyongyang, tornando a ripetere che la denuclearizzazione non deve avvenire in tempi rapidi. (Git)