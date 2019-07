Energia: Shell entra nel mercato giapponese delle forniture al dettaglio

- Royal Dutch Shell ha intrapreso la vendita di energia elettrica alle aziende in Giappone, e sta valutando di estendere le proprie attività alle forniture residenziali. Al momento Shell distribuisce energia acquistata sul mercato all’ingrosso, con l’approvazione del ministero giapponese dell’Economia, del commercio e dell’industria. Secondo il quotidiano “Nikkei”, la compagnia petrolifera potrebbe anche intraprendere sul suolo giapponese la produzione di energia da fonti rinnovabili: l’azienda ha acquistato il produttore tedesco di batterie per abitazioni Sonnen, e potrebbe trasferire quel business in Giappone. Il Giappone ha istituito nel 2009 un sistema di incentivi per l’acquisto dell’energia in eccesso generata dagli impianti fotovoltaici domestici. Tali impianti, che in Giappone hanno una capacità combinata di 6,7 milioni di kilowatt – l’equivalente di sei reattori nucleari – non godranno più degli incentivi a partire dal 2023, e dunque dovranno cercare nuovi acquirenti o aumentare l’autoconsumo, creando maggiori opportunità per i fornitori di accumulatori domestici. (Git)