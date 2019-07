Siria: Bolton, Stati Uniti plaudono a sequestro petroliera iraniana a Gibilterra

- Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha detto che gli Stati Uniti hanno accolto favorevolmente il sequestro da parte del Regno Unito di una petroliera carica di petrolio iraniano diretta in Siria. Bolton ha affermato gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno a impedire al governo siriano e iraniano di "approfittare di questo traffico illecito". Le autorità di Gibilterra hanno bloccato la petroliera Grace 1 sospettata di aver violato le sanzioni dell’Unione europea trasportando un carico di petrolio iraniano in Siria. In una dichiarazione le autorità del territorio d'Oltremare del Regno Unito, hanno riferito che le forze di sicurezza locali coadiuvate dalla Marina reale britannica sono salite a bordo della nave battente bandiera panamense questa mattina. Dalle prime indiscrezioni, la nave era diretta alla raffineria di Baniyas nel governatorato di Tartus in Siria. (segue) (Was)