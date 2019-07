Siria: Bolton, Stati Uniti plaudono a sequestro petroliera iraniana a Gibilterra (2)

- L'Unione europea, Stati Uniti e altri paesi hanno imposto sanzioni al governo del presidente siriano Bashar al Assad accusato di crimini contro l’umanità. Le autorità di Gibilterra non hanno confermato l'origine del carico della nave, ma “Lloyd's List”, sito specializzato nel settore marittimo sostiene che il petrolio a bordo sia iraniano. La nave è di proprietà della Grace Tankers con sede a Singapore. La nave dovrebbe avere in stiva circa 2 milioni di barili di petrolio iraniano. Il fermo della nave giunge nel pieno delle tensioni tra Stati Uniti e Iran che hanno portato un clima di forte instabilità nella regione del Golfo e nel settore delle spedizioni petrolifere in generale. (Was)