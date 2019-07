Usa: Trump sfida i critici e promette un 4 luglio da ricordare

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso oggi "una delle più grandi celebrazioni" nella storia degli Stati Uniti in occasione delle celebrazioni del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti. I festeggiamenti comprendono esibizioni militari, lo spiegamento di carri armati sul Mall, voli acrobatici di aerei – incluso uno dei Boeing della flotta dell'Air Force One -, insieme ad uno dei più lunghi e spettacolari giochi pirotecnici nella storia della celebrazione del giorno dell'Indipendenza. Trump ha inoltre previsto un suo discorso presidenziale dal Lincoln Memorial. I critici hanno accusato l'inquilino della Casa Bianca di aver politicizzato l'evento e speso eccessivo denaro dei contribuenti per organizzare le celebrazioni. Trump, rimasto colpito dalle esibizioni militari e di orgoglio nazionale in Francia, ha respinto le preoccupazioni circa i costi e le sfumature militari dell'evento. (segue) (Was)