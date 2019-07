Brasile: ex governatore, "pagati due milioni in tangenti per portare a Rio le Olimpiadi 2016" (2)

- Nell'interrogatorio Cabral ha affermato che nell'agosto 2009, durante la campagna per portare i giochi olimpici a Rio, aveva chiesto chiesto a Nuzman, allora presidente del Cob per un "incontro urgente" dopo un evento sportivo a Roma. Nel corso dell'incontro, ha ricostruito Cabral, Nuzman gli avrebbe indicato che dietro pagamento di una somma di 1,5 milioni di dollari, la presidente della Iaaf, Lamine Diack, avrebbe potuto garantirgli 5 o 6 voti. A quel punto Cabral avrebbe contattato l'imprenditore Arthur Soares chiedendogli il denaro per effettuare l'operazione, denaro che sarebbe poi stato scontato dal conto "aperto" tra i due. A settembre del 2009 a Parigi, a Cabral furono chiesti altri 500 mila dollari per ottenere più voti sicuri nella votazione. Pagamento che fu regolarmente effettuato. L'ex governatore ha dichiarato al giudice che probabilmente l'acquisto dei voti non era necessario perché Rio fosse scelta ma che preferì pagare per non rimanere con il dubbio. (Brb)