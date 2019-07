Brasile: commissione approva testo base riforma pensioni, battaglia sugli emendamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della previdenza costituisce un passaggio fondamentale per la tenuta dei conti pubblici e, di conseguenza, per le prospettive economiche del paese. Il governo considera di risparmiare 1000 miliardi di real (230 miliardi di euro) in dieci anni. Il testo originale, depositato il 20 febbraio al parlamento, rispondeva a un accordo trovato tra il presidente Bolsonaro, il ministro dell'Economia, Paulo Guedes, il ministro della Casa civile Onyx Lorenzoni, il sottosegretario al Welfare e al Lavoro, Rogerio Marinho, e il sottosegretario alla presidenza, Carlos Alberto dos Santos Cruz. I negoziati interni al governo avevano stabilito un'età minima pensionabile di 65 anni per gli uomini e di 62 per le donne. Inoltre si è deciso di fissare a dodici anni il periodo di transizione per l'entrata in vigore della riforma. Differente invece il regime pensionistico applicato ai componenti delle forze armate e di polizia al centro di accesi dibattiti in aula. (segue) (Brb)