America Latina: segretario generale Onu, "cambiamenti climatici minacciano isole Caraibi" (4)

- Guterres ha sottolineato che i parsi della Caricom sono stati leader antesignani nella lotta contro i cambiamenti climatici da oltre un decennio, combattendo in prima linea in favore di iniziative per favorire gli investimenti in energie rinnovabili. Guterres ha affrontato anche il tema caldo dell'inquinamento, in particolare relativamente all'allarme per la quantità di plastica negli oceani, sottolineando che devono essere prese misure quotidiane per contrastare questo fenomeno che minaccia gli ecosistemi marini e il settore del turismo, un pilastro delle economie dei Caraibi. "Dall'inquinamento con la plastica all'erosione costiera, agli eventi meteorologici sempre più frequenti, all'innalzamento del livello del mare e alla perdita di biodiversità, gli Stati dei Caraibi sono sottoposti a una pressione enorme", ha sottolineato, elogiando la visione dei leader della Caricom in favore della tutela della natura. (segue) (Abu)