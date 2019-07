America Latina: ministro Esteri argentino, migrazione dal Venezuela è emergenza senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emigrazione dal Venezuela rappresenta "un'emergenza che il Sud America non aveva mai affrontato in precedenza". Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, nel suo intervento alla "IV Riunione tecnica" sui migranti del Venezuela in corso a Buenos Aires fino a domani. Si tratta di una iniziativa che si svolge nel quadro del denominato "piano di Quito", istanza regionale multilaterale avviata con il sostegno dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Acnur) e dell'Organizzazione internazionale sulle migrazioni (Oim) per discutere dei flussi migratori dal Venezuela nella regione. "E' un'emergenza che la nostra regione non aveva mai affrontato prima", ha dichiarato Faurie. "I processi migratori obbedivano ad altri motivi e avvenivano in altre parti del mondo mentre adesso dobbiamo affrontare lo spostamento di oltre tre milioni di persone verso i nostri paesi e verso l'Europa", ha aggiunto il ministro argentino. (segue) (Abu)