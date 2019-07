America Latina: ministro Esteri argentino, migrazione dal Venezuela è emergenza senza precedenti (2)

- Faurie ha quindi sottolineato che "questa riunione sarà molto importante per vedere in che modo possiamo accogliere questi migranti e come possiamo affrontare l'impatto sul campo occupazionale, della salute, della cura dei bambini, come evitare anche la tratta". "L'Argentina è impegnata in modo particolare con tutta la situazione dei venezuelani ed insieme al gruppo di Lima lavoriamo per fare fronte a questa crisi umanitaria, economica, sociale e politica", ha quindi aggiunto. Per quanto riguarda in particolare la situazione della migrazione in Argentina il ministro degli Esteri di Buenos Aires ha chiarito che "il nostro paese lavora gomito a gomito con le autorità migratorie con il sostegno dell'Acnur e della Oim" e ha manifestato la necessità di "poter contare su una piattaforma regionale di dati su rifugiati e migranti". (segue) (Abu)