America Latina: ministro Esteri argentino, migrazione dal Venezuela è emergenza senza precedenti (3)

- Il "piano di Quito" è una prosecuzione della "dichiarazione di Quito", adottata nel corso del primo vertice tenuto a settembre 2018. Obiettivo del piano è quello di "rafforzare le azioni volte a facilitare la mobilità dei cittadini venezuelani nel territorio dei paesi firmatari". Il documento originario, firmato da 14 paesi, sottolinea inoltre l'importanza di una migliore cooperazione tecnica tra Stati e le organizzazioni internazionali per fare fronte alla crisi e la necessità di supportare i paesi maggiormente interessati dal flusso migratorio, come la Colombia, l'Ecuador e il Perù. La dichiarazione impegna inoltre coloro che l'hanno firmata "ad accettare documenti di viaggio scaduti come documenti di identità validi per i cittadini venezuelani", al fine di facilitare la libertà di movimento, e sollecita Caracas a prendere "misure necessarie per fornire tempestivamente documenti di identità e di viaggio ai propri cittadini", per porre un freno alle "limitazioni alla libera circolazione e alla mobilità "generate dalla mancanza di documenti ufficiali". (segue) (Abu)