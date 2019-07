Usa: Trump sfida i critici e promette un 4 luglio da ricordare (2)

- Migliaia di sostenitori con i cappelli "Make America Great Again", hanno sfidato il clima torrido e umido per partecipare all'evento, dove non sono mancati nemmeno gli oppositori di Trump, con striscioni e un pallone gonfiabile di 6 metri raffigurante un “Baby Trump" furioso. "La gente viene da ogni parte per unirsi a noi oggi e stasera per quello che si sta rivelando una delle più grandi celebrazioni nella storia del nostro Paese", ha scritto su Twitter il presidente, incoraggiando la folla a scendere sul National Mall. Generalmente Washington ha celebrato il 4 luglio con una parata lungo Constitution Avenue, un concerto sul prato del Campidoglio con musica della National Symphony Orchestra e fuochi d'artificio al tramonto vicino al Monumento a Washington. (Was)