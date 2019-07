Brasile: commissione approva testo base riforma pensioni, battaglia sugli emendamenti

- I componenti della commissione sulla riforma della previdenza sociale della Camera dei deputati brasiliana hanno approvato nella tarda serata di ieri, 4 luglio, il testo base della legge di riforma costituzionale (Pec 6/19) che modifica le regole relative al pensionamento di dipendenti pubblici e privati. Il testo ha incassato 36 voti favorevoli e 13 contrari. Dopo l'approvazione del testo, i parlamentari dovranno ora discutere e approvare i 19 emendamenti presentati dai gruppi parlamentari e gli 88 emendamenti presentati da singoli deputati. Ciascun emendamento punta alla modifica di uno o più articoli del testo di base che potrebbe dunque uscire notevolmente modificato dall'esame della commissione. Il testo definitivo, una volta approvato, sarà poi discusso nella Camera dei deputati in seduta plenaria. Le operazioni di voto potrebbero protrarsi per tutta la notte, salvo eventuali rinvii. Trattandosi di un emendamento costituzionale (Pec), la legge dovrà essere votata con procedura rinforzata, in due turni alla Camera e poi al Senato, con il sostegno di almeno due terzi dei deputati e dei senatori per ogni voto. (segue) (Brb)