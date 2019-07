Usa: giorno dell'Indipendenza, bandiera bruciata e scontri davanti Casa Bianca

- Diversi manifestanti sono stati arrestati di fronte alla Casa Bianca ieri, 4 luglio, dopo che una bandiera degli Stati Uniti è stata bruciata in segno di protesta, circa un'ora prima che il presidente Donald Trump lasciasse la Casa Bianca per parlare al Lincoln Memorial di Washington, all'evento "Saluto all'America", per il giorno dell'Indipendenza. L'azione dimostrativa è stata seguita da scontri tra attivisti di sinistra e sostenitori di Trump. Un gruppo chiamato Revolution Club aveva pubblicato in precedenza un comunicato stampa, mercoledì, per annunciare l'intenzione di bruciare la bandiera americana. (Was)