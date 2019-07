America Latina: segretario generale Onu, "cambiamenti climatici minacciano isole Caraibi" (2)

- Solo due anni fa, gli uragani Irma e Maria hanno devastato Barbuda e Dominica, distruggendo ciò che era stato realizzato in anni di lavoro. "E quella non era la prima volta che i Caraibi hanno affrontato un tale livello di devastazione e perdite umane e economiche dopo anni di lavoro per cercare di salvaguardare i progressi fatti nello sviluppo socio-economico", ha detto il segretario generale dell'Onu. Antonio Guterres ha parlato delle sfide poste dall'aumento delle temperature globali e da altri ostacoli allo sviluppo sostenibile delle isole, che hanno urgente bisogno di piani per migliorare la capacità di risposta alle crisi e il livello di sicurezza offerta ai cittadini, oltre che una facilitazione rispetto all'accesso ai finanziamenti. (segue) (Abu)