America Latina: segretario generale Onu, "cambiamenti climatici minacciano isole Caraibi" (6)

- Il vertice vede al centro dell'agenda delle discussioni la crisi politica ed economica in Venezuela e il miglioramento dei meccanismi relativi al mercato unico e dell'economia (Csme), che ha come obiettivo la facilitazione della libera circolazione di merci, lavoratori e persone in tutta la regione caraibica. I leader dei paesi caraibici, riuniti fino al prossimo venerdì, cercheranno di studiare le migliori opportunità per facilitare lo sviluppo economico della regione in un contesto globale in evoluzione. Al centro del dibattito ci saranno anche gli effetti dell'inserimento nella lista nere dell'Unione Europea per molti dei paesi della Caricom a causa della scarsa trasparenza sulle sue norme fiscali e soprattutto sulle informazioni bancarie. Molte isole sono ritenute paradisi fiscali che tutelano il segreto bancario non garantendo alcuna trasparenza alle autorità. LaRocque ha affermato che i paesi dei Caraibi hanno attivato una strategia per cercare di superare il blocco da parte dell'Ue che viene considerato ingiusto. A proposito del Venezuela, i tre leader nominati dal gruppo regionale per occuparsi della questione, il primo ministro di Saint Kitts e Nevis, Timothy Harris, il Primo Ministro di Barbados, Mia Mottley, e il primo Ministro di Trinidad e Tobago, Keith Rowley, presenteranno un dossier sul caso. La Caricom ha tuttavia già manifestato la sua non ingerenza sulle questioni interne, e la promozione di un dialogo pacifico. (Abu)