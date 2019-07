Usa: dipartimento Giustizia valuta soluzioni per aggiungere domanda su cittadinanza nel censimento 2020

- L'amministrazione Trump sta valutando delle soluzioni per aggiungere la domanda sulla cittadinanza nel censimento del 2020, nonostante una decisione della scorsa settimana della Corte Suprema che sembrava aver effettivamente bloccato l'azione del governo. Il dipartimento di Giustizia (DoJ) degli Stati Uniti sta infatti esaminando se l'aggiunta della domanda sia ancora "fattibile e possibile", nonostante il DoJ e il dipartimento del Commercio avessero dichiarato martedì che la stampa dei moduli del censimento era già iniziata senza la domanda. "Noi del dipartimento di Giustizia abbiamo ricevuto l'incarico di esaminare se c'è una strada da seguire, coerente con la decisione della Corte Suprema, che ci consentirebbe di includere la questione della cittadinanza sul censimento. Pensiamo che ci possa essere un percorso legalmente disponibile in linea con la decisione della Corte Suprema", ha dichiarato Jody Hunt, procuratore generale del Maryland, ripreso dall'emittente “Cbs News”. (segue) (Was)