Migranti: Guardia Costiera, comunicato a nave Alex che responsabilità ricadeva su autorità libiche

- In merito al soccorso operato oggi in area di responsabilità Sar libica dalla barca a vela Alex della Ong Mediterranea, la Guardia Costiera precisa che la sua centrale operativa, ricevuta la chiamata dall’unità della Ong, ha provveduto a comunicare alla stessa che l’evento ricadeva in area Sar di responsabilità delle autorità libiche che avevano assunto il coordinamento del soccorso, inviando anche sul posto una motovedetta. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla Guardia Costiera. Sono 54 i migranti salvati e caricati a bordo della barca a vela Alex della Ong italiana Mediterranea. Tra loro 11 donne, di cui tre incinte. (Com)