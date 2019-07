Brasile: prezzo paniere prodotti di base aumenta in tutte le capitali a marzo (2)

- Nel primo semestre di quest'anno tutte le capitali hanno registrato un aumento del prezzo della paniere di base. L'aumento maggiore si è registrato nella capitale dello Spirito Santo, Vitoria (20,20 per cento), l'aumento inferiore si è registrato nella capitale del Mato Grosso, Campo Grande (1,29 per cento). Le capitali con il paniere più caro sono San Paolo con 501 real (117 euro), seguita da Rio de Janeiro con 498 real (114 euro) e Porto Alegre, capitale del Rio Grande do Sul con 498 real (114 euro). I valori medi più bassi sono stati osservati in Salvador, capitale di Bahia e Aracaju, capitale del Sergipe, con 384 real (89 euro). (Brb)