Usa: “dissidente” Amash lascia il Partito repubblicano

- Justin Amash, il primo deputato del Grand old party (Gop) a chiedere l'impeachment contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato oggi, 4 luglio, che lascerà il Partito repubblicano per essere un indipendente. "Oggi dichiaro la mia indipendenza lasciando il Partito repubblicano", ha scritto Amash in un articolo pubblicato dal “Washington Post”. Il membro del Congresso si è detto "disincantato dalla politica del partito e spaventato da ciò che vedo da esso", sostenendo che "il sistema bipartitico si è evoluto in una minaccia esistenziale ai principi e alle istituzioni americane". (segue) (Was)