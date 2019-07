Usa: “dissidente” Amash lascia il Partito repubblicano (2)

- "Invece di agire come un ramo indipendente del governo e servire da controllo sul ramo esecutivo, i leader del Congresso di entrambi i partiti si aspettano che la Camera e il Senato agiscano in obbedienza o opposizione al presidente e ai loro colleghi su base partigiana", ha scritto Amash. Il presidente Trump ha accolto la notizia di Amash con un attacco personale su Twitter. "Una grande notizia per il Partito repubblicano che uno degli uomini più stupidi e più sleali del Congresso stia 'abbandonando' il partito", ha detto Trump. (Was)