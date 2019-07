Difesa: Panama, presidente Cortizo nomina nuovi vertici delle Forze di sicurezza

- Il neopresidente panamense, Laurentino Cortizo, ha consegnato oggi, 4 luglio, i gagliardetti del comando ai nuovi vertici delle Forze di sicurezza della Repubblica di Panama. "Come il primo luglio in occasione del mio insediamento mi sono impegnato a essere il primo operaio del paese, oggi mi impegno ad essere anche il primo poliziotto della Repubblica e sono molto onorato", ha dichiarato Cortizo nel corso del suo intervento alla cerimonia che si è svolta presso la sede della polizia nazionale, nella città di Ancon. Nel suo discorso Cortizo si è detto orgoglioso di ciascuno dei membri della polizia, e ha chiesto loro di lavorare con disciplina, in modo coordinato e facendo lavoro di squadra. Il presidente ha anche annunciato che nella sua amministrazione "il crimine sarà prevenuto con informazioni, intelligence e tecnologia". (segue) (Mec)