Trasporti: Canada, Trudeau annuncia 1,3 miliardi di dollari per metropolitana di Montreal

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato un contributo da parte del governo federale pari a 1,3 miliardi di dollari per il prolungamento della linea della metropolitana di Montreal. I lavori per l'estensione del trasporto metropolitano per 5,8 km dovrebbero iniziare tra due anni ma ad oggi il costo complessivo del progetto rimane ancora vago. L'ex governo liberale del Quebec ha stimato il costo pari a 3,9 miliardi di dollari, ma a maggio è stato ipotizzato un aumento di almeno 600 milioni di dollari. Secondo queste stime il Quebec dovrebbe pagare 3,2 miliardi di dollari dopo il contributo di Ottawa. Chantal Rouleau, ministro responsabile per i Trasporti della regione di Montreal, ha detto oggi, 4 luglio, che i costi sono ancora in fase di calcolo. In base all'accordo con Ottawa, il contributo federale potrebbe essere soggetto a modifiche se il costo complessivo aumenterà. (Res)