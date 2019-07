America Latina: ministro Esteri argentino, migrazione dal Venezuela è emergenza senza precedenti (4)

- Proprio su questa tematica il ministro degli Esteri del Cile, Andres Chadwick, aveva dichiarato ieri che le autorità locali si attendono nei prossimi mesi un flusso di ingresso dal Venezuela di circa 300 mila persone. "Ci aspettiamo nei prossimi mesi un esodo di circa quattro milioni di persone delle quali si calcola che circa 300 mila avranno intenzione di entrare in Cile", ha affermato Chadwick nel quadro di una relazione alla commissione sui Diritti umani del senato. Il ministro era stato convocato in parlamento a partire da una denuncia effettuata dall'Istituto nazionale per i diritti umani (Indh) secondo la quale il governo non sta adempiendo i suoi obblighi di assistenza umanitaria nei confronti dei migranti venezuelani respinti alla frontiera con il Perù. "E' difficile che un paese come il nostro possa ricevere in così poco tempo tante persone, sono cifre allarmanti", ha aggiunto da parte sua il sottosegretario agli Esteri incaricato delle politiche migratorie, Rodrigo Ubilla, che accompagnava il ministro. "Se questo è il panorama la ricezione dei migranti dovrà essere ordinata e regolare, dovranno passare per i consolati ottenere la documentazione e dimostrare di non avere precedenti penali", ha chiarito Ubilla. (segue) (Abu)