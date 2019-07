Libia: Putin, sosteniamo dialogo con entrambe le parti per un cessate il fuoco

- Sul dossier libico, la Russia sostiene un dialogo con il presidente di accordo nazionale Fayez al Serraj e con il generale Khalifa Haftar per raggiungere un cessate il fuoco. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della conferenza stampa congiunta con il primo ministro, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. “Il problema libico oggi è stato discusso più volte. Vorrei dire intanto che non sarebbe male ricordare da cosa tutto ciò è cominciato. Chi ha distrutto la statualità della Libia? Per me è stata una decisione della Nato. I paesi europei hanno bombardato la Libia e hanno distrutto lo stato libico”, ha detto Putin. “La Russia, quindi, non deve assumere un ruolo regolatore, dobbiamo chiederlo a chi ha causato tutto ciò. Siamo disponibili a seguire questo dossier, ma non vogliamo intervenire per primi”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Bisogna al più presto stabilire il cessate il fuoco, riavviare il dialogo e ristabilire la statalità libica. Noi dobbiamo unire gli sforzi per ristabilire il dialogo fra le parti in conflitto e aiutare il popolo libico a riformare le istituzioni nazionali”, ha detto Putin. (Les)