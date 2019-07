Venezuela: Putin, escludere assolutamente intervento militare (2)

- “Una persona si è dichiarato presidente davanti a Dio ma noi non sappiamo la risposta del Signore dinnanzi a questa richiesta: per questo motivo dobbiamo tornare sulla Terra e ispirarci ai principi democratici, ovvero il dialogo e le elezioni con la partecipazione di tutta la popolazione”, ha aggiunto il presidente russo evocando il percorso compiuto dal leader delle opposizioni Juan Guaidò. “Noi salutiamo il processo di Norvegia senza alcun intervento dall’esterno e sappiamo che il presidente Maduro è pronto a parlare con l’opposizione. Sulla base di questo dialogo saranno elaborate delle soluzioni positive per tutto il paese”, ha aggiunto Putin. (Les)