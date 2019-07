Venezuela: Conte, auspichiamo accelerazione processo transizione democratica

- L’Italia si augura che in Venezuela si possa uscire da questa fase di stallo e accelerare al massimo il processo di transizione democratica. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, oggi in visita in Italia. “Quella del Venezuela è una crisi che ci ha visto molto attenti e coinvolti perché abbiamo una folta comunità italiana, e quindi siamo estremamente sensibili”, ha detto Conte. “La posizione italiana è stata molto chiara sin dall’inizio e anche qualche paese che ha avuto una posizione sensibilmente differente rispetto alla nostra ha convenuto sulla ragionevolezza di questa linea. Noi abbiamo detto di non ritenere che le elezioni presidenziali si siano svolte nel rispetto delle piene soluzioni democratiche, per questo non abbiamo riconosciuto Maduro come presidente”, ha aggiunto Conte. “Allo stesso tempo, però, abbiamo nutrito delle perplessità sulla proclamazione di Guaidò come presidente ad interim, riconoscendone tuttavia il ruolo di presidente dell’Assemblea nazionale”, ha aggiunto il premier. “Dobbiamo augurarci che si possa uscire da questo stallo e accelerare al massimo il processo di transizione democratica, anche in questo caso attraverso una soluzione politica, perché si possano svolgere presto elezioni democratiche e trasparenti”, ha detto il presidente del Consiglio. (Les)