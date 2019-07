Cina-Usa: Putin auspica accordo commerciale accettabile per entrambe le parti

- Per quanto riguarda le trattative fra Cina e Usa, la Russia auspica un accordo commerciale accettabile per entrambe le parti. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. “Tutta l’economia mondiale perderà se tutto continuerà così come va oggi, caleranno il commercio internazionale e il Pil mondiale e sarà un male per tutti”, ha detto Putin. “Dobbiamo fare di tutto perché gli accordi fra gli Cina e Usa vengano raggiunti e le restrizioni e i dazi unilaterali vengano eliminati”, ha aggiunto Putin ammettendo di confidare “in una posizione flessibile cinese”. (Les)