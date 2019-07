Economia: Zingaretti presenta "app" per mettere in rete gli innovatori della Regione Lazio (2)

- Con l'app la "Comunità degli Innovatori" la Regione punta a favorire il trasferimento tecnologico e a promuovere lo scambio di esperienze e progetti. Sull'innovazione il Lazio viaggia a doppia velocità. Da una parte è la terza regione per componente percentuale di imprese ad elevato contenuto tecnologico dopo Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, ma allo stesso tempo ha una delle performance peggiori in termini di platea di imprese a bassa tecnologia. "Le imprese oggi non chiedono soltanto finanziamenti, ma vogliono un'amministrazione che le segua, le supporti e le aiuti a fare rete. Ecco, la Comunità degli Innovatori che noi oggi lanciamo risponde proprio a questa richiesta, alla necessità di dare a questi talenti una 'casa comune'", ha detto intervenendo alla presentazione l'assessore Manzella. "Oggi - ha proseguito - partiamo, presentiamo la mappa georeferenziata in cui possono essere localizzate le aziende che fanno innovazione e premiamo quelle che in questi anni hanno presentato progetti e idee all'avanguardia per coniugare tecnologia e sviluppo. Ma è solo l'inizio: qui, nella ricerca e nell'Università, c'è il nostro futuro". "E noi vogliamo una politica che guardi al futuro", ha concluso. (xcol4)