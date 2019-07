Economia: Zingaretti a comunità innovatori, nostre priorità finanziare, aggregare e utilizzare

- "Noi abbiamo fatto tanti provvedimenti, centinaia di milioni di fondi europei investiti. Tre le nostre priorità: finanziare, aggregare, utilizzare". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la presentazione del l'app "Comunità degli innovatori" che riunirà i vincitori dei bandi per i finanziamenti erogati dalla regione grazie ai fondi europei Por Fesr per l'innovazione. Zingaretti ha poi snocciolate i tre punti: "'Finanziare', perché era giusto offrire opportunità. Negli anni 60 ci sono state forme di sostegno a persone che hanno creato imperi grazie al loro ingegno ma anche alle opportunità fornite dallo Stato. Non possiamo riproporre quelle forme ma non possiamo non essere innovatori, in modo intelligente dando fondi e strumenti. Vogliamo mettere al servizio della comunità delle opportunità. Continueremo quindi a finanziare, avremo grandissime risorse con la nuova programmazione europea. Poi 'aggregare': dall'esperienza della Provincia nasce questa grande intuizione, ci sono talenti, creativi, che però non si incontrano mai tra loro. Sono anni dunque che offriamo opportunità per costruire reti. E' giusto che ci sia una iniziativa pubblica per costruire massa critica. Infine 'utilizzare', la cosa più difficile. Il più grande committente italiano è la Pa, e può essere la svolta. Dobbiamo smettere di pensare che il bello sia da una parte, e dall'altra c'e la Pa che ha paura di assumere l'innovazione che c'è fuori".(xcol4)