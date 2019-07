Messico-Cina: definita strategia per relazioni bilaterali nei prossimi cinque anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di due fori particolarmente strategici per la regione e per i possibili legami con la Cina. La Alleanza del Pacifico unisce quattro tra le economie più dinamiche dell'America latina - Messico, Perù, Cile e Colombia -, con ambizioni commerciali e strategiche fortemente orientate alla sponda asiatica dell'Oceano. Uno strumento molto flessibile, con pochi organismi di governo ma che punta a valorizzare il meccanismo che per divrsi anni ha reso virtuose le economie sui due lati del Pacifico, soprattutto per la grande richiesta di materie prime che Pechino ha fatto ai paesi latini. Il Foro Cina-Celac si conferma inoltre come piattaforma di ampio respiro per consolidare quelle relazioni che il gigante asiatico sta intessendo con tutta la regione, dossier sul quale tengono alta l'attenzione gli Stati Uniti. (Mec)