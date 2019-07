Uruguay: governo conferma cattura due evasi con Morabito, ancora latitante boss calabrese (4)

- Lo scorso 26 giugno presso la località di Salto in Uruguay, era stato catturato uno dei dei quattro protagonisti della clamorosa evasione, l'argentino Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga, l'unico dei quattro che era riuscito ad evadere uscendo da una porta secondaria del carcere che dà sulla strada. Gli inquirenti, segnala una nota del ministero, in questo caso erano stati messi in allerta da una segnalazione anonima che riferiva di una persona in cerca di un mezzo di trasporto verso la frontiera con il Brasile. Il sospetto si era offerto di pagare il viaggio con un pagamento dall'estero. Sinopoli era in attesa di estradizione in Brasile, dove è stato condannato per falsificazione di documenti e furto. (segue) (Abu)