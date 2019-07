Migranti: Fratoianni (Si), su Mediterranea Italia ritrovi dignità e legalità

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, scrive in una nota "subito un porto sicuro per i migranti salvati dalla missione Mediterranea. L'Italia ritrovi dignità e legalità". Dopo il salvataggio operato oggi pomeriggio da nave Alex, il parlamentare afferma che "Salvini la smetta di minacciare e le autorità si facciano carico di una nave italiana, con a bordo donne e bambini salvati dal naufragio, e dal rischio di essere catturati e riportati nell'inferno libico". (Com)