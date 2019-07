Usa: capo Sicurezza nazionale punta a contrastare immigrazione al confine tra Messico e Guatemala (2)

- L'idea di combattere i flussi migratori dalle nazioni da cui hanno origine non è una strategia nuova. Ci sono circa 200 funzionari del governo degli Stati Uniti in El Salvador, molti del dipartimento di Sicurezza nazionale come l'agenzia per le Dogane e la protezione delle frontiere (Cbp), l'agenzia federale per il Controllo e la sicurezza delle frontiere (Ice) e l'agenzia per la Cittadinanza e servizi di immigrazione. Si coordinano con il governo salvadoregno su questioni come le indagini, la condivisione di informazioni e il rimpatrio dei migranti. "Vogliamo riportare il confine a sud", ha detto un funzionario del Cbp che ha familiarità con le operazioni di El Salvador, citato dal quotidiano “Wall Street Journal”: "Stiamo riportando la lotta alle sue radici qui in El Salvador", ha affermato un funzionario dell'Ice. (Was)