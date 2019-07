Trasporto aereo: compagnia low cost argentina Flybondi inaugura rotta Buenos Aires-Rio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia argentina, dopo aver ricevuto ieri la conferma da parte dell'Agenzia nazionale per l'aviazione civile brasiliana (Anac) di aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nello spazio aereo brasiliano, ha già lanciato una tariffa promozionale sulla rotta che unisce l'aeroporto di El Palomar, nei pressi di Buenos Aires, con l'aeroporto internazionale Galeao di Rio de Janeiro. Tre i voli settimanali annunciati, il mercoledì, il venerdì e la domenica. "Crediamo che questa rotta ha un enorme potenziale sia per gli argentini che per i brasiliani, dato che siamo l'unica opzione ultra low-cost a venire in Argentina", ha dichiarato da parte sua il Ceo di Flybondi, Sebastian Pereira. "Rio de Janeiro sarà la prima destinazione in Brasile ma speriamo di poter aggiungere altre rotte in breve tempo", ha aggiunto. (Abu)