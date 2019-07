Brasile: prezzo paniere prodotti di base aumenta in tutte le capitali a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del paniere che comprende i prodotti alimentari essenziali è diminuito in dieci delle diciassette capitali degli stati brasiliani a giugno 2019. E' quanto emerge dall'indagine nazionale effettuata mensilmente dal dipartimento di statistica e studi socioeconomici (Dieese) in 17 città e pubblicata oggi, 4 luglio. Le diminuzioni più significative si sono registrate nella capitale del Distretto federale, Brasilia (-6,65 per cento), nella capitale del Sergipe, Aracaju (-6,14 per cento) e nella capitale del Pernambuco, Recife (5,18 per cento). Gli aumenti maggiori si sono registrati nella capitale di Santa Caterina, Florianopolis (1,44 per cento), a Rio de Janeiro (1,16), nella capitale del Minas Gerais, Belo Horizonte (1,05 per cento) e nella capitale del Mato Grosso, Campo Grande (1,03 per cento) Maranhao, Sao Luis (7,26 per cento) e nella capitale del Paranà, Curitiba (7,20 per cento). (segue) (Brb)