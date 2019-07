Difesa: celebrati in Libano i 40 anni della Task force Italair (2)

- In tale contesto, la Task force Italair, così rinominata dal 2006, svolge diverse tipologie di missione di volo nell’area di operazioni, che spaziano dalle evacuazioni mediche (Medevac), per le quali un assetto è sempre in prontezza operativa, all’antincendio delle aree boschive e rurali; dai trasporti logistici alle pattuglie aeree sulla Blue Line, la linea “pratica” di demarcazione lunga 120 chilometri che separa il Libano da Israele; dalla ricerca e supporto alla popolazione in caso di pubbliche calamità al trasporto di autorità in visita nelle zone di competenza di Unifil. La Task force, costituita nel 1979, supporta ininterrottamente le attività delle Nazioni Unite in Libano, garantendo giornalmente e 24 ore su 24 le proprie prestazioni in tutta l’area di operazioni. Italair è un’unità interforze (Joint) che attualmente impiega elicotteri AB-212 dell’aviazione dell’Esercito italiano, su base Secondo reggimento Aves “Sirio”, di stanza a Lamezia Terme, ed equipaggi di volo e militari di supporto appartenenti principalmente all’Esercito italiano, con il concorso della Marina militare e dell’Aeronautica militare. Essa è l’unità operativa più longeva delle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali, oltre ad essere l’unica unità di volo interforze (con equipaggi Joint) schierata dall’Italia in un teatro operativo. (segue) (Com)