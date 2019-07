Difesa: celebrati in Libano i 40 anni della Task force Italair (3)

- Il cuore della Task force è costituito da sei elicotteri a doppia turbina AB 212, con capacità di volo strumentale diurno e notturno, sistema di autoprotezione integrato e stabilizzazione e con possibilità di atterrare su ogni superficie dell’area di operazioni, con un’autonomia di volo stimata in poco meno di due ore. Dal 3 luglio del 1979, Italair ha compiuto circa 42.100 ore di volo, ha trasportato oltre 171 mila passeggeri, svolto 1.250 evacuazioni mediche per un totale di 48.400 missioni di volo effettuate. Per celebrare la ricorrenza del quarantennale, una cerimonia commemorativa è stata organizzata ieri presso le antiche vestigia romane dell’ippodromo di Tiro, alle quale hanno preso parte, oltre alle autorità locali, l’ambasciatore d’Italia in Libano Massimo Marotti, l’Head of Mission e Force Commander di Unifil, generale di divisione Stefano Del Col, il comandante del Settore ovest di Unifil e comandante del contingente italiano in Libano. Per celebrare l’evento, sono giunti dall’Italia 39 ufficiali e sottufficiali, oggi non più in servizio attivo, che negli anni passati si sono avvicendati nella compagine di Italair. Nel corso della cerimonia, sono stati ricordati i caduti dell’incidente di volo del 6 agosto del 1997, costato la vita a tre membri dell’equipaggio e a due passeggeri. (Com)